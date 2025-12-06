Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί είναι χαρούμενος εδώ και είναι αφοσιωμένος στον Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο απόγευμα κόντρα στον ΟΦΗ (3-0), αποτέλεσμα που έδωσε στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον “τίτλο” του πρωταθλητή χειμώνα στη Super League. Ο Αγιούμ Ελ Κααμπί έπαιξε για ένα ακόμα ματς των Πειραιωτών καθοριστικό ρόλο, πετυχαίνοντας τα δυο πρώτα γκολ της ομάδας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στάθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν το ότι ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε καθόλου από τον ΟΦΗ, ενώ μίλησε και για τον Ελ Κααμπί.

“Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, δεν είναι μόνο ότι δημιουργήσαμε ευκαιρίες και τους πιέσαμε, αλλά παράλληλα δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να περάσει στο δικό μας γήπεδο. Είναι σημαντικό, το ζητάμε από την ομάδα. Δεν είναι μόνο εκείνοι που βάζουν τα γκολ, είναι όλοι εκείνοι που βοηθάνε την ομάδα να μην κινδυνεύσει” ανέφερε αρχικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Για τη φόρμα του Ελ Κααμπί και αν σκέφτεται να τον κλειδώσει κάπου: “Δεν νομίζω πως χρειάζεται. Είναι πολύ χαρούμενος εδώ, είναι αφοσιωμένος εδώ. Ένας παίκτης που βάζει πολλά γκολ σε μια ομάδα και είναι χαρούμενος σε μια ομάδα θέλει να διακριθεί με αυτή. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο να σκοράρει, αλλά σκέφτεται να βοηθήσει την ομάδα. Το έχουμε συζητήσει μαζί του, όταν είσαι ομαδικός τόσο περισσότερα γκολ μπορείς να βάλεις”.