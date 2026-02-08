Μεντιλίμπαρ: Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή αμυντική δουλειά, από λάθος μας το γκολ

Ο Ολυμπιακός έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου μετά την ήττα του από τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παραδέχεται την καλή αμυντική δουλειά του τριφυλλιού.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 20η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ να υποστηρίζει ότι οι πράσινοι είχαν το μυαλό τους στην άμυνα και ότι το γκολ του τριφυλλιού ήρθε από λάθος των Πειραιωτών.

“Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Τα πρώτα λεπτά ήμασταν αρκετά δυνατοί. Στο 7ο λεπτό ήρθε το γκολ από ένα δικό μας λάθος, μια λάθος πάσα, η μπάλα πέρασε οριακά στο τέρμα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός κλείστηκε αρκετά, δεν μπορούσαμε να τους απειλήσουμε.

Στο δεύτερο μέρος όσο και να προσπαθήσαμε ο Παναθηναϊκός έκανε καλή αμυντική δουλειά, δεν επέτρεψε να τον απειλήσουμε. Τον ενδιέφερε περισσότερο η άμυνά του παρά να βάλει ένα δεύτερο γκολ”.

Για τη βαθμολογική κατάσταση: “Είναι μικρή η βαθμολογική διαφορά είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά. Και οι τρεις ομάδες έχουμε περάσει από την πρώτη θέση, και οι τρεις έχουμε χάσει την πρώτη θέση. Έτσι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος”.