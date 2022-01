Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ κι ο Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ έκλεισαν θέση στα προημιτελικά του Australian Open, αποτελώντας το τρίτο ζευγάρι της οκτάδας, μετά τα Μονφίς – Μπερετίνι και Ναδάλ – Σαποβάλοφ.

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ ζορίστηκε αρκετά απέναντι στον φορμαρισμένο Μαξίμ Κρέσι, ωστόσο κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά, επικρατώντας με 3-1 σετ (6-2, 7-6, 6-7, 7-5).

Quarterfinals? Meddy is ready 👌 @DaniilMedwed overcomes an inspired Maxime Cressy to advance 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/dsTIOZzQ9K

Ο Ρώσος τενίστας, ο οποίος μετά την απέλαση του Τζόκοβιτς, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη Μελβούρνη, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ.

Ο Καναδός τενίστας επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κι επικράτησε του Μαρίν Τσίλιτς με 3-1 (2-6, 7-6, 6-2, 7-6). Αυτός είναι ο τρίτος προημιτελικός καριέρας για το No.9 του κόσμου, μετά τους δύο σερί προηγούμενους σε Wimbledon και US Open το 2021.

It’s your time to shine, @felixtennis ✨



The 🇨🇦 reaches his first #AusOpen quarterfinal with a 2-6 7-6(7) 6-2 7-6(4) victory over Marin Cilic.#AO2022

🎥: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/N0iJgD2Lxt