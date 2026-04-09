Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Το πάλεψαν οι παίκτριες της Καλτσίδου αλλά η τουρκική ομάδα κατέκτησε το Eurocup women

Ο Αθηναϊκός κέρδισε 77-75 στην έδρα της Μερσίν, όμως δεν κατάφερε να καλύψει την διαφορά των πέντε πόντων με την οποία είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι και η τουρκική ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του Eurocup.

Μπροστά σε 7.000 φιλάθλους της Μερσίν ο Αθηναϊκός είχε το πάθος και την ποιότητα να κρατηθεί στο παιχνίδι μέχρι το φινάλε, όμως εκεί δεν κατάφερε να πάρει μία διαφορά που θα της εξασφάλιζε τη νίκη για την κατάκτηση του Eurocup από την ομάδα του Βύρωνα.

Για τον Αθηναϊκό κορυφαία ήταν η Πρινς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ στη αναμέτρηση στην Τουρκία. Καλή εμφάνιση στη νίκη της ομάδας του Βύρωνα έκανε η Ανίγκβε με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Τσινέκε και Παρκς ακολούθησαν στο σκοράρισμα με 14 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Η Αλέν με 20 πόντους και 9 ασίστ ήταν η κορυφαία του αγώνα και βοήθησε την Μερσίν να κατακτήσει το Eurocup και να μην επιστρέψει στον Αθηναϊκό να μην πανηγυρίσει έπειτα από 16 χρόνια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-20, 38-43, 61-61, 75-77.