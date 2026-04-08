Μεχντί Ταρέμι για την εκεχειρία: «Να ζήσει το Ιράν»

Η ανάρτηση του επιθετικού του Ολυμπιακού
Η κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που έφτασαν ΗΠΑ και Ιράν στο… παρά ένα της λήξης του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ σχολιάστηκε από τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Mεχντί Ταρέμι χαιρέτησε την εκεχειρία στον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, που “πλήγωσε” σε τεράστιο βαθμό τη Μέση Ανατολή, για περισσότερο από ένα μήνα.

“Να ζήσει το Ιράν” έγραψε συγκεκριμένα, ενώ συμπλήρωσε γράφοντας: “Με τις ιρανικές ευχές, πάντα χαρά και υγεία”.

