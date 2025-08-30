Μεχντί Ταρεμί: Το πρωί της Κυριακής στην Ελλάδα ο Ιρανός επιθετικός για τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός και Ίντερ έφτασαν σε συμφωνία, ο Μεχντί Ταρεμί είπε το «ναι» κι έτσι έρχεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει ένα μετεγγραφικό ερυθρόλευκο «μπαμ».

Ο Μεχντί Ταρεμί αναμένεται στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής (31.08.2025) στις 09:00 για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Θυμίζουμε ότι αυτή θα είναι η δεύτερη άφιξη ποδοσφαιριστή για τον Ολυμπιακό σε λιγότερο από ένα 24ωρο, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του 21χρονου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάντσα.