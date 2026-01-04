Μία ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα ελευθερωθεί από την Παρτιζάν και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις πως τελικά έδωσε ένα ποσό στην Παρτιζάν για να κερδίσει την ελευθερία του Ταϊρίκ Τζόουνς και να καταφέρει να τον κάνει δικό του. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο buy out στο συμβόλαιο του Αμερικανού. Οι Σέρβοι είχαν πρόταση και από την Dubai BC, χωρίς όμως να θέλει ο Τζόουνς να μετακομίσει στην ομάδα του Γκόλεματς.

Ο Τζόουνς είχε τονίσει ότι ήθελε να φύγει για τον Ολυμπιακό, με τον Ζάρκο Πάσπαλι να κάνει την προσπάθειά του για να τον μεταπείσει. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν και αν δεν υπάρχει κάποια ανατροπή ο Τζόουνς θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού.

Να θυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague με τον Ολυμπιακό είναι αύριο (05/01/26).