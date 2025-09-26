Αθλητικά

Μικρός φίλος της ΑΕΚ έβγαλε selfie με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη Ρόδο

Όμορφες σκηνές στις εξέδρες του κλειστού της Καλλιθέας στη Ρόδο
Μικρός φίλος της ΑΕΚ έβγαλε selfie με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη Ρόδο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού παρακολούθησαν το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του Super Cup στη Ρόδο υπήρξε μία όμορφη σκηνή στις εξέδρες, μ’ έναν μικρό φίλο της ΑΕΚ να πλησιάζει τον Γιώργο Μπαρτζώκα και να του ζητάει να βγάλουν μία φωτογραφία.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, προσφέροντας χαρά στον μικρό φίλαθλο της ΑΕΚ.

 
 
 
 
 
Ολυμπιακός και Προμηθέας νίκησαν Καρδίτσα και ΑΕΚ, αντίστοιχα, και θα διεκδικήσουν το βράδυ του Σαββάτου (27/9) τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

