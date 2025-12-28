Μίλαν – Ελλάς Βερόνα 3-0: Άνετη νίκη κορυφής για τους «ροσονέρι» στη Serie A

Η Μίλαν πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στην Ελλάς Βερόνα στο «Σαν Σίρο» για την 17η αγωνιστική της Serie A και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Πούλισικ άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, μετά από κόρνερ και κεφαλιά πάσα του Ραμπιό. Ο Αμερικανός έβαλε το πόδι του για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ενκουνκού έλαβε δράση στο δεύτερο μέρος και με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-0, ενώ με ριμπάουντ μετά από σουτ του Μόντριτς που χτύπησε στο δοκάρι έκανε το τελικό 3-0 και πανηγύρισε με το κλασικό μπαλόνι, στο χρώμα της ομάδας που αγωνίζεται. Πανηγυρισμό που κρατά, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Η Μίλαν είναι στην 1η θέση με 35 βαθμούς και ένα παιχνίδι περισσότερο από τη δεύτερη Ίντερ. Η Βερόνα είναι στη 18η θέση με 12 βαθμούς.