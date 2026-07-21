Αθλητικά

Οι Μαϊάμι Χιτ έκαναν ανάρτηση με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προπόνηση

«Τρέλα» στο Μαϊάμι για τον νέο σούπερ σταρ της ομάδας τους
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Πατ Ράιλι και τον Έρικ Σποέλστρα / Reuters / Sam Navarro-Imagn Images
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε τους Μαϊάμι Χιτ για να συνεχίσει την καριέρα του και έχει πλέον ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, γεγονός που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν στη Φλόριντα.

Μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα φοράει τη νέα σεζόν τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ και οι οπαδοί της νέας του ομάδας έχουν… τρελαθεί από ανυπομονησία, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις της.

“Χαρούμενη Τρίτη, φίλοι του Μαϊάμι. Απλώς αφήνω αυτό εδώ…”, έγραψαν έτσι στη νέα τους ανάρτηση οι Χιτ, ανεβάζοντας ένα video με φοβερό κάρφωμα προπόνησης του “Greek Freak” στο Μαϊάμι.

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Αθλητικά
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