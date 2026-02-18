Αθλητικά

Μίλαν – Κόμο 1-1: Ο Λεάο έσωσε τους ροσονέρι από την γκέλα

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα έφυγε με τον βαθμό από το Σαν Σίρο
Ο Λεάο της Μίλαν
REUTERS/Daniele Mascolo

Μίλαν και Κόμο αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Σαν Σίρο, στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Η Κόμο προηγήθηκε με τον Παθ, ωστόσο με σκόρερ τον Λεάο η Μίλαν ισοφάρισε σε 1-1 και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας που τη διατηρεί στη δεύτερη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, αλλά στο -7 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 71′ ανέβηκε στους 42 βαθμούς και στην 6η θέση, παίρνοντας έναν σημαντικό πόντο στη μάχη της Ευρώπης.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Ντε Βιντέρ, Πάβλοβιτς (46′ Γκάμπια), Ατεκάμε (55′ Σαλεμάκερς), Γιασάρι, Μόντριτς, Ρίτσι (56′ Φοφανά), Μπαρτεσάγκι, Ενκουκού (62′ Φίλκρουγκ), Λεάο (82′ Πούλισικ)
ΚΟΜΟ: Μπουτέζ, Φαν Ντερ Μπρεμπτ (71′ Βάγε), Ραμόν, Κάρλος, Κεμπφ, Περόνε, Ρομπέρτο (79′ Ντε Κούνχα), Βοϊβόντα (90′ Σμόλτσιτς), Παθ (71′ Δουβίκας), Μπατούρινα, Κακερέ (78′ Ροντρίγκες)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
148
108
98
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo