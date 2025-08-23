Μίλαν – Κρεμονέζε 1-2: Εφιαλτικό ξεκίνημα στη Serie A για τους «ροσονέρι»

Η Μίλαν ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο το φετινό πρωτάθλημα της Serie A, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Κρεμονέζε εντός έδρας, την ώρα που η Ρόμα κέρδισε 1-0 την Μπολόνια στο «Olimpico».

Η Μίλαν βρέθηκε πίσω στο σκορ, όταν ο Μπατσιρότο στο 28΄έδωσε το προβάδισμα για τη Κρεμονέζε. Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Πάβλοβιτς στο 45+1΄φέρνοντας ξανά το παιχνίδι στα ίσια. Ωστόσο, η επιστροφή του Μαξ Αλέγκρι στον πάγκο των Μιλανέζων στην επιστροφή του στη Serie A δεν συνοδεύτηκε από νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτό διότι στο 61΄ο Μπονατσόλι έκανε το 2-1 για τη Κρεμονέζε, με τη Μίλαν παρά τη προσπάθεια, να μη καταφέρνει να γυρίσει το εις βάρος της σκορ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι «ροσονέρι» να ξεκινήσουν με ήττα τη σεζόν, προβληματίζοντας με την απόδοσή τους.

Την ίδια ώρα η ανανεωμένη Ρόμα με τον Γκασπερίνι στον πάγκο της κέρδισε 1-0 την Μπολόνια με το μοναδικό γκολ στο παιχνίδι να σημειώνεται στο 53΄με τον Γουέσλει να είναι ο σκόρερ.

Νωρίτερα, η πρωταθλήτρια Νάπολι κέρδισε 2-0 εκτός έδρας την Σασουόλο και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα.