Μίλαν – Λάτσιο 1-0: Ο Λεάο ανέβασε τους «ροσονέρι» στην κορυφή της Serie A πριν το Ρόμα – Νάπολι

Μια αγωνιστική μετά τη νίκη της στο ντέρμπι με την Ίντερ (0-1) η Μίλαν του Μαξ Αλέγκρι συνέχισε ακάθεκτη την πορεία τη στη Serie A, επικρατώντας της Λάτσιο -εντός έδρας- με το ίδιο σκορ.

Το γκολ του Λεάο στο 51′ ήταν αυτό που έδωσε το “τρίποντο” στην Μίλαν, που την ανέβασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Serie A. οι “ροσονέρι” αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο +1 από τη δεύτερη Ρόμα, με τους “τζιαλορόσι” να υποδέχονται την Κυριακή (30.11.2025) τη Νάπολι, σε ένα “μεγάλο” ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Στράχινια Πάβλοβιτς μέσα στην περιοχή. Ο ρέφερι αρχικά έδωσε κόρνερ, όμως κλήθηκε από τον VAR να εξετάσει τη φάση, καταλήγοντας τελικά πως είχε γίνει επιθετικό φάουλ στον Σέρβο αμυντικό πριν υποπέσει στην παράβαση.

Η απόφαση αυτή, φυσικά, πανηγυρίστηκε σαν γκολ από τους παίκτες, το επιτελείο και τους οπαδούς της Μίλαν, η οποία άντεξε μέχρι το φινάλε και πήρε την πολύτιμη νίκη.

Αποτελέσματα και σκόρερ στη 13η αγωνιστική

Κόμο-Σασουόλο 2-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο)

Τζένοα-Βερόνα 2-1

(40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι)

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2

(11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις)

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1

(27′,45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Λάτσιο 1-0

(51′ Λεάο)

Λέτσε-Τορίνο 30/11

Πίζα-Ίντερ 30/11

Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11

Ρόμα-Νάπολι 30/11

Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12