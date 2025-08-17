Αθλητικά

Μίλαν – Μπάρι 2-0: Άνετη πρόκριση στο Κύπελλο Ιταλίας με αποθέωση για Λούκα Μόντριτς

Πρώτη εμφάνιση για τον Κροάτη με τη Μίλαν μέσα στο "Σαν Σίρο" και μπροστά στον κόσμο της ομάδας
Ο Λούκα Μόντριτς με τη φανέλα της Μίλαν
Soccer Football - Coppa Italia - AC Milan v Bari - San Siro, Milan, Italy - August 17, 2025 AC Milan's Luka Modric in action with Bari's Matthias Verreth REUTERS/Daniele Mascolo

Με τον Λούκα Μόντριτς να αγωνίζεται για πρώτη φορά μέσα στο «Σαν Σίρο», η Μίλαν κατάφερε πολύ εύκολα να προκριθεί στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας της Μπάρι με 2-0.

Οι φίλοι της Μίλαν επεφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή στον Λούκα Μόντριτς, κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του «Σαν Σίρο», πριν από τη σέντρα του αγώνα του Κυπέλλου Ιταλίας για τη φάση των «32», με την Μπάρι.

O Κροάτης σούπερ σταρ, μπήκε αλλαγή στο 66’ στη θέση του Σαμουέλε Ρίτσι, κι ενώ η Μίλαν είχε φτάσει στο τελικό 2-0. Τα γκολ των «ροσονέρι» πέτυχαν οι Ραφαέλ Λεάο στο 14′ και Κριστιάν Πούλισικ στο 48΄.

Οι «ροσονέρι» έχουν ν’ ανησυχούν για τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, αφού αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο -λίγο μετά το γκολ του- με αναγκαστική αλλαγή, μη μπορώντας να περπατήσει κανονικά.

Στα πέναλτι προκρίθηκε η Πίζα (2-1), μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας στην έδρα της Τσεζένα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει με 10 παίκτες στο 89΄, όταν ο Αρτούρο Καλαμπρέζι αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα.

