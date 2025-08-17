Μίλαν – Μπάρι 2-0: Άνετη πρόκριση στο Κύπελλο Ιταλίας με αποθέωση για Λούκα Μόντριτς

Με τον Λούκα Μόντριτς να αγωνίζεται για πρώτη φορά μέσα στο «Σαν Σίρο», η Μίλαν κατάφερε πολύ εύκολα να προκριθεί στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας της Μπάρι με 2-0.

Οι φίλοι της Μίλαν επεφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή στον Λούκα Μόντριτς, κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του «Σαν Σίρο», πριν από τη σέντρα του αγώνα του Κυπέλλου Ιταλίας για τη φάση των «32», με την Μπάρι.

O Κροάτης σούπερ σταρ, μπήκε αλλαγή στο 66’ στη θέση του Σαμουέλε Ρίτσι, κι ενώ η Μίλαν είχε φτάσει στο τελικό 2-0. Τα γκολ των «ροσονέρι» πέτυχαν οι Ραφαέλ Λεάο στο 14′ και Κριστιάν Πούλισικ στο 48΄.

Οι «ροσονέρι» έχουν ν’ ανησυχούν για τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, αφού αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο -λίγο μετά το γκολ του- με αναγκαστική αλλαγή, μη μπορώντας να περπατήσει κανονικά.

Στα πέναλτι προκρίθηκε η Πίζα (2-1), μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας στην έδρα της Τσεζένα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει με 10 παίκτες στο 89΄, όταν ο Αρτούρο Καλαμπρέζι αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα.