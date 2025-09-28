Αθλητικά

Μίλαν – Νάπολι 2-1: Νίκη για τους «ροσονέρι» στο ντέρμπι κορυφής της Serie A

Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος
Ο Πούλισιτς
Ο Πούλισιτς πανηρίζει το γκολ του κόντρα στη Νάπολι/ REUTERS/Daniele Mascolo

Η Μίλαν πήρε σπουδάια νίκη με 2-1 κόντρα στη Νάπολι στο «Σαν Σίρο» και έφτασε τους φιλοξενούμενους και τη Ρόμα στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά την 5η αγωνιστική της Serie A. Ο Πούλισιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα με ένα γκολ και μία ασίστ. 

Οι «ροσονέρι» προηγήθηκαν στο 3′ με τον Σαλεμάκερς, μετά από ασίστ του Πούλισιτς. Στο 31′ ο Πούλισιτς από δημιουργός μετατράπηκε σε εκτελεστή και έκανε το 2-0 για τη Μίλαν. Η Νάπολι κέρδισε πέναλτι στο 57′ και μάλιστα και την κόκκινη κάρτα του Εστουπινιάν. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 με τον Ντε Μπρούινε και είχαν 30 λεπτά να παίξουν με παίκτη παραπάνω για να κάνουν την ανατροπή. 

Μετά την κόκκινη κάρτα οι γηπεδούχοι πιέστηκαν πολύ στο γήπεδο. Η Νάπολι είχε και δοκάρι στο 91′ με τον Νέρες, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ ισοφάρισης που έψαχνε και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 2-1 υπέρ της Μίλαν. Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την τριάδα που ισοβαθμεί στην κορυφή της κατάταξης. 

