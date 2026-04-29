Μπόκα Τζούνιορς και Πάολο Ντιμπάλα ήρθαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία, αποκαλύπτει το ESPN

Ο Αργεντινός αναμένεται να αφήσει την ποδοσφαιρική Ιταλία μετά το Μουντιάλ του 2026
Η Μπόκα Τζούνιορς εμφανίζεται έτοιμη για μια μετεγραφική “βόμβα”. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ESPN, ο Πάολο Ντιμπάλα βρίσκεται προ των πυλών!

Πιο συγκεκριμένα, το ESPN αναφέρει ότι η Μπόκα Τζούνιορς και ο Πάολο Ντιμπάλα έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας το προσεχές καλοκαίρι, όταν και θα ολοκληρωθεί η συνεργασία του 32χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού με τη Ρομα.

O Πάολο Ντιμπάλα αγωνίζεται στην Ιταλία και τη Serie A από το 2012, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Παλέρμο, Γιουβέντους και Ρόμα.

Τη φετινή σεζόν αριθμεί 23 συμμετοχές με τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

