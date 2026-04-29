Ο Ολυμπιακός βάζει τσάρτερ για Μονακό: «Βοηθήστε την ομάδα να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα “Together We Fly” στο Μονακό για το Game 3 των πλέι οφ της Euroleague κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου (05.05.2026, 20:45).

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Τρίτης (28.04.2026) ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 επί της Μονακό και θέλει να κάνει νέα νίκη την Πέμπτη (30.04.2026) στο ΣΕΦ, προκειμένου να “σφραγίσει’ την πρόκρισή του στο Final Four της Euroleague σε ένα από τα δυο ματς που θα έχει μπροστά του στην έδρα της ομάδας του του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά, η ανακοίνωση περιλαμβάνει διαφορετικά σενάρια, αναλόγως με την πορεία της σειράς.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Together We FLY και στα Play Offs!

Ταξίδεψε με την «ερυθρόλευκη» αποστολή στο Μονακό και βοήθησε τον Θρύλο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δήλωσε συμμετοχή ΑΜΕΣΑ – οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες!

Πρόγραμμα – Σενάριο 1

Δευτέρα 4 Μαΐου

Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για το check-in της AEGEAN στις 15:00

Αναχώρηση πτήσης στις 17:00

Τρίτη 5 Μαΐου

Παρακολούθηση του αγώνα

PLAY OFFS GAME 3: MONACO – OLYMPIACOS BC

Ώρα έναρξης: 19:45 (τοπική ώρα)

Τετάρτη 6 Μαΐου

Μετάβαση στο αεροδρόμιο της Νίκαιας για την επιστροφή στην Αθήνα

Αναχώρηση πτήσης στις 12:00

Αξία πακέτου: 850€

Η τιμή περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Εισιτήριο αγώνα GAME 3

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

Διαμονή / ξενοδοχείο

Μεταφορικά

* Η διαμονή δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο και θα πρέπει να διευθετηθεί αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες.

Πρόγραμμα – Σενάριο 2

Δευτέρα 4 Μαΐου

Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για το check-in της AEGEAN στις 15:00

Αναχώρηση πτήσης στις 17:00

Τρίτη 5 Μαΐου

Παρακολούθηση του αγώνα

PLAY OFFS GAME 3: MONACO – OLYMPIACOS BC

Ώρα έναρξης: 19:45 (τοπική ώρα)

Πέμπτη 7 Μαΐου

Παρακολούθηση του αγώνα

PLAY OFFS GAME 4: MONACO – OLYMPIACOS BC

Ώρα έναρξης: 19:30 (τοπική ώρα)

Αμέσως μετά τον αγώνα, μετάβαση στο αεροδρόμιο της Νίκαιας για την επιστροφή στην Αθήνα.

Αξία πακέτου

850€ + αγορά εισιτηρίου GAME 4

Προαιρετικά:

Transfer προς το αεροδρόμιο της Νίκαιας (για το κόστος θα ενημερωθείτε με νέο email)

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ

Εισιτήριο αγώνα GAME 3

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

Διαμονή / ξενοδοχείο

Η διαμονή δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο και θα πρέπει να οργανωθεί και να καλυφθεί από τους συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση διεξαγωγής του GAME 4, θα αποσταλεί νέο email με όλες τις σχετικές πληροφορίες και τον τρόπο πληρωμής.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο παρακάτω link:

https://olympiacosbc.gr/el/?option=com_rsform&view=rsform&formId=10

Στη συνέχεια θα λάβετε email:

για την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας

οδηγίες πληρωμής για την εξασφάλιση της θέσης σας

Θα δημιουργηθεί group επικοινωνίας και συντονισμού για όλες τις ενημερώσεις και τις σχετικές λεπτομέρειες.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.