Ματίας Λεσόρ: «Έχω ακόμα δρόμο για να βρω και πάλι τον εαυτό μου»

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, αλλά ο ίδιος τόνισε ότι ακόμη δεν έχει επανέλθει πλήρως από τον τραυματισμό του.

Μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο εκτός, ο Ματίας Λεσόρ ψάχνει ακόμη τα “βήματά” του στο παρκέ, αλλά βοηθάει ήδη τον Παναθηναϊκό στη “μάχη” με τη Βαλένθια και δήλωσε έτοιμος να “παλέψει” και στο δεύτερο ματς για το 2-0 της ομάδας του στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Λεσόρ

Για το δεύτερο παιχνίδι με τη Βαλένθια: «Θα δούμε στο παρκέ. Είναι κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις, ίσως είναι πιο επιθετικό το παιχνίδι, ίσως και όχι. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σκληρά, να παλέψουμε, να ματσάρουμε την ένταση και να κάνουμε το ίδιο που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι στην άμυνα».

Για το τι ειπώθηκε στο video call με τον Σλούκα: «Εγώ έκανα την ρουτίνα μου, δεν είχα κάποιο video call με τον Σλούκα, ίσως κάποιοι άλλοι συμπαίκτες μου είχαν».

Για τον βαθμό ετοιμότητας: «Είναι αυτό για το οποίο παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Είναι παιχνίδι πλέι οφ. Είναι κάτι που προετοιμάζεσαι στα προηγούμενα 38 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Πρέπει να αποδεχτούμε τέτοιες στιγμές και όταν κερδίζεις οι στιγμές είναι πιο απολαυστικές».

Για το σχόλιο του Μπράξτον Κι πως θα ήθελε να τον κλειδώσει στα αποδυτήρια: «Δεν ξέρω τι να πω. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει. Έχω ακόμα δρόμο για να βρω και πάλι τον εαυτό μου πλήρως, αλλά εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει».