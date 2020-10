Μίλαν: Ο Ιμπραΐμοβιτς σκόραρε και έγραψε… ιστορία στα 39 του χρόνια (video)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σκόραρε στην αναμέτρηση της Μίλαν με τη Ρόμα και στα 39 του χρόνια πέτυχε κάτι εκπληκτικό με τους “ροσονέρι”.

Κούνησε… τα δίχτυα της Ρόμα μόλις στο 2′. Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πήρε εκπληκτική μπαλιά από τον Ράφαελ Λεάο και έκανε το 1-0 μέσα στην έδρα της Μίλαν, φτάνοντας τα 57 γκολ με τους “ροσονέρι” στο Καμπιονάτο.

Ο Ιμπραΐμοβιτς έφτασε έτσι τον αριθμό των γκολ που είχε πετύχει την περίοδο που αγωνιζόταν με τη φανέλα της Ιντερ. Με τους “ροσονέρι” όμως το έκανε σε πέντε παιχνίδια λιγότερα (82).

⚖️ – @Ibra_official has now scored as many Serie A goals for @acmilan as for city rivals Internazionale (both 57).



Milan: 57 goals in 82 Serie A appearances

Inter: 57 goals in 88 Serie A appearances#SerieA #MilanRoma