Μίλαν – Ουντινέζε 0-3: Εντός έδρας «κηδεία» για τους «ροσονέρι» στη Serie A

Η εκπληκτική Ουντινέζε υποχρέωσε τη Μίλαν σε ήττα-σοκ (3-0) μέσα στο “Σαν Σίρο” για την 32η αγωνιστική της Serie A, με τους “ροσονέρι” να κινδυνεύουν πκλέον να βγουν εκτός θέσεων που οδηγούν στο Champions League.

Έτσι, η Ουντινέζε ανέβηκε στη 10η θέση με 43 βαθμούς, την ώρα που η Μίλαν έβαλε σε κίνδυνο την παρουσία της στην πρώτη τετράδα που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Champions League της νέας σεζόν. Οι “ροσονέρι” με 63 βαθμούς είναι στην 3η θέση με τις Κόμο (58β.), Γιουβέντους (57β.) και Ρόμα (57β.) να ακολουθούν, ενώ οι δύο πρώτες έχουν και παιχνίδι λιγότερο.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 27′ με το αυτογκόλ του Μπαρτεσάγκι, ενώ δέκα λεπτά αργότερα (37′) ο Έκελενκαμπ σημείωσε και δεύτερο γκολ για την Ουντινέζε. Η εικόνα των δύο ομάδων στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε ιδιαίτερα, με τον Άττα στο 71′ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για το εντυπωσιακό 3-0 που ήταν το τελικό σκορ!

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρόμα-Πίζα 3-0

(3′, 43′, 52′ Μάλεν)

Σάββατο (11/04)

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1

(6′ Σιμεόνε, 50′ Κασαντέι – 38′ Μπάουϊ)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

(63′ Εσπόζιτο)

Μίλαν-Ουντινέζε 0-3

(27′ αυτογκόλ Μπαρτεσάγκι, 37′ Έκελενκαμπ, 71′ Άττα)

Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (12/04)

Τζένοα-Σασουόλο (13:30)

Πάρμα-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα (13/04)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)