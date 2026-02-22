Μίλαν – Πάρμα 0-1: Γκέλα ολκής για τους «ροσονέρι» στη Serie A και τέλος στο αήττητο ρεκόρ στην έδρα τους

Η Μίλαν έχασε ξανά βαθμούς στην Serie A, αφού γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Πάρμα με 1-0 και έδωσε… αέρα 10 βαθμών στην Ίντερ, στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Κόμο, η Μίλαν δεν εκμεταλλεύτηκε και πάλι την έδρα της και μάλιστα ηττήθηκε αυτή τη φορά από την Πάρμα, δεχόμενη το γκολ λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τροΐλο με κεφαλιά μετά από κόρνερ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και “πάγωσε” τους “ροσονέρι”, χαρίζοντας το διπλό στους “παρμέντσι” και αφήνοντας τους γηπεδούχους στο -10 από την κορυφή της βαθμολογίας στη Serie A.

Η Μίλαν ηττήθηκε έτσι μετά από 24 παιχνίδια στην έδρα της, ενώ από την άλλη πλευρά, η Πάρμα απομακρύνθηκε από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, με την τρίτη διαδοχική της νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα.