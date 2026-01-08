Μίλαν – Τζένοα 1-1: Γλίτωσαν τα χειρότερα οι ροσονέρι στις καθυστερήσεις

Το 2026 μπήκε με ανέλπιστα «δώρα» για την Ίντερ. Χθες ήταν η Βερόνα που «έκοψε» δύο βαθμούς στην έδρα της Νάπολι (2-2) και σήμερα ήταν η σειρά της Μίλαν να μην μπορέσει να νικήσει στο Μιλάνο την Τζένοα (1-1) για την 19η αγωνιστική της Serie A.

Πλέον, η «αυλαία» του Α’ γύρου της Serie A, βρίσκει τους «νερατζούρι» στο +4 από τους «παρτενοπέι» και στο +3 από τους «ροσονέρι», που στάθηκαν και τυχεροί καθώς ισοφάρισαν στο 90’+2 και στο 90’+9 είδαν τον Στάντσιου ν’ αστοχεί απελπιστικά στο πέναλτι που εκτέλεσε και να χάνει την τεράστια ευκαιρία για να χαρίσει στους Γενοβέζους το μεγάλο «διπλό».

Το γκολ του Κολόμπο λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στο «Τζουζέπε Μεάτσα» προκάλεσε πολλά προβλήματα στην ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Πούλισικ στο 58′ σκόραρε, αλλά το VAR έδειξε… χέρι κι έτσι το τέρμα του Αμερικανού δε μέτρησε. Τελικά η Μίλαν «έσωσε την παρτίδα» στις καθυστερήσεις με τον Πορτογάλο στράικερ, αποτέλεσμα που της στέρησε τη δυνατότητα να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής από τη «συμπολίτισσα».

Η Κάλιαρι έμεινε «όρθια» στο «Τζοβάνι Ζίνι» και παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 από την Κρεμονέζε, κατάφερε στο β’ μέρος να «επιστρέψει» και να φύγει μ’ ένα σπουδαίο βαθμό (2-2) στο κλείσιμο του Α’ γύρου της Serie A.

Με πρωταγωνιστή τον 38χρονο, Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε όλα (ασίστ και γκολ) η Κρεμονέζε έδειξε να «καθαρίζει» το ματς, ωστόσο, η ομάδα της Σαρδηνίας δεν το έβαλε κάτω και με δύοπ τέρματα στην επανάληψη κατάφερε να «σώσει την παρτίδα».

Τα αποτελέσματα της Serie A

Πίζα-Κόμο 0-3

(68′ Περόνε, 76′,90’+6 πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 0-2

(14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)

Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3

(16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)

Μπολόνια-Αταλάντα 0-2

(37′,60′ Κρστοβιτς)

Νάπολι-Βερόνα 2-2

(54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο – 16′ Φρέσε, 37′ πέν. Όρμπαν)

Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2

(52′ Κατάλντι, 90’+5πέν. Πέδρο – 56′ Γκόσενς, 89’πέν. Γκούντμουντσον)

Πάρμα-Ίντερ 0-2

(42′ Ντι Μάρκο, 90’+4 Μπονί)

Τορίνο-Ουντινέζε 1-2

(87′ Κασαντέι – 50′ Ζανιόλο, 82′ Εκέλενκαμπ)

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 2-2

(4′ Γιόνσεν, 29′ Βάρντι – 51′ Αντόπο, 88′ Τρεπί)

Μίλαν-Τζένοα 1-1

(90’+2 Λεάο – 28′ Κολόμπο)

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Ίντερ 42 -18αγ.

Μίλαν 39 -18αγ.

Νάπολι 38 -18αγ.

Ρόμα 36

Γιουβέντους 36

Κόμο 33

Αταλάντα 28

Μπολόνια 26 -18αγ.

Λάτσιο 25

Ουντινέζε 25

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Κρεμονέζε 22

Κάλιαρι 19

Πάρμα 18 -18αγ.

Λέτσε 17 -18αγ.

Τζένοα 16

Βερόνα 13 -18αγ.

Φιορεντίνα 13

Πίζα 12