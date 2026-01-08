Αθλητικά

Μίλαν – Τζένοα 1-1: Γλίτωσαν τα χειρότερα οι ροσονέρι στις καθυστερήσεις

Η Μίλαν ισοφάρισε στο 92', ενώ η Τζένοα έχασε πέναλτι αμέσως μετά
REUTERS
REUTERS/Daniele Mascolo

Το 2026 μπήκε με ανέλπιστα «δώρα» για την Ίντερ. Χθες ήταν η Βερόνα που «έκοψε» δύο βαθμούς στην έδρα της Νάπολι (2-2) και σήμερα ήταν η σειρά της Μίλαν να μην μπορέσει να νικήσει στο Μιλάνο την Τζένοα (1-1) για την 19η αγωνιστική της Serie A.

Πλέον, η «αυλαία» του Α’ γύρου της Serie A, βρίσκει τους «νερατζούρι» στο +4 από τους «παρτενοπέι» και στο +3 από τους «ροσονέρι», που στάθηκαν και τυχεροί καθώς ισοφάρισαν στο 90’+2 και στο 90’+9 είδαν τον Στάντσιου ν’ αστοχεί απελπιστικά στο πέναλτι που εκτέλεσε και να χάνει την τεράστια ευκαιρία για να χαρίσει στους Γενοβέζους το μεγάλο «διπλό».

Το γκολ του Κολόμπο λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στο «Τζουζέπε Μεάτσα» προκάλεσε πολλά προβλήματα στην ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Πούλισικ στο 58′ σκόραρε, αλλά το VAR έδειξε… χέρι κι έτσι το τέρμα του Αμερικανού δε μέτρησε. Τελικά η Μίλαν «έσωσε την παρτίδα» στις καθυστερήσεις με τον Πορτογάλο στράικερ, αποτέλεσμα που της στέρησε τη δυνατότητα να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής από τη «συμπολίτισσα».

Η Κάλιαρι έμεινε «όρθια» στο «Τζοβάνι Ζίνι» και παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 από την Κρεμονέζε, κατάφερε στο β’ μέρος να «επιστρέψει» και να φύγει μ’ ένα σπουδαίο βαθμό (2-2) στο κλείσιμο του Α’ γύρου της Serie A.

Με πρωταγωνιστή τον 38χρονο, Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε όλα (ασίστ και γκολ) η Κρεμονέζε έδειξε να «καθαρίζει» το ματς, ωστόσο, η ομάδα της Σαρδηνίας δεν το έβαλε κάτω και με δύοπ τέρματα στην επανάληψη κατάφερε να «σώσει την παρτίδα».

Τα αποτελέσματα της Serie A

Πίζα-Κόμο 0-3

(68′ Περόνε, 76′,90’+6 πέν. Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 0-2

(14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)

Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3

(16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)

Μπολόνια-Αταλάντα 0-2

(37′,60′ Κρστοβιτς)

Νάπολι-Βερόνα 2-2

(54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο – 16′ Φρέσε, 37′ πέν. Όρμπαν)

Λάτσιο-Φιορεντίνα 2-2

(52′ Κατάλντι, 90’+5πέν. Πέδρο – 56′ Γκόσενς, 89’πέν. Γκούντμουντσον)

Πάρμα-Ίντερ 0-2

(42′ Ντι Μάρκο, 90’+4 Μπονί)

Τορίνο-Ουντινέζε 1-2

(87′ Κασαντέι – 50′ Ζανιόλο, 82′ Εκέλενκαμπ)

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 2-2

(4′ Γιόνσεν, 29′ Βάρντι – 51′ Αντόπο, 88′ Τρεπί)

Μίλαν-Τζένοα 1-1

(90’+2 Λεάο – 28′ Κολόμπο)

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Ίντερ 42 -18αγ.

Μίλαν 39 -18αγ.

Νάπολι 38 -18αγ.

Ρόμα 36

Γιουβέντους 36

Κόμο 33

Αταλάντα 28

Μπολόνια 26 -18αγ.

Λάτσιο 25

Ουντινέζε 25

Σασουόλο 23

Τορίνο 23

Κρεμονέζε 22

Κάλιαρι 19

Πάρμα 18 -18αγ.

Λέτσε 17 -18αγ.

Τζένοα 16

Βερόνα 13 -18αγ.

Φιορεντίνα 13

Πίζα 12

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
132
130
107
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ.): Ο Ράμος έστειλε τον τελικό στα πέναλτι στο 95′ και ο Σεβαλιέ έδωσε στους Παριζιάνους το γαλλικό Σούπερ Καπ
Ο Πορτογάλος επιθετικός έσωσε την Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και ο Αργεντινός τερματοφύλακας κατέβασε ρολά στα πέναλτι
AP Photo
Newsit logo
Newsit logo