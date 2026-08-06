Μιλάν Βιτάλις: Το «υπόσχομαι να πεθάνω για την ΑΕΚ» στον Μάριο Ηλιόπουλο και η βόλτα του στην Allwyn Arena

Ο Μιλάν Βιτάλις είναι και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ. Η Ένωση γνωστοποίησε την απόκτηση του Ούγγρου μέσου έως το 2030, με τον παίκτη να βλέπει τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης, Μάριο Ηλιόπουλο, να τον καλωσορίζει.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που σας γνωρίζω και είναι μεγάλη τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, αυτής της ομάδας. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε και να κατακτήσουμε σπουδαία πράγματα και μεγάλα αποτελέσματα. Υπόσχομαι να πεθάνω για την ομάδα, θα δώσω τη ζωή μου για τον σύλλογο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας. Μόνο ΑΕΚ”, τόνισε ο Μιλάν Βιτάλις, απευθυνόμενος στον Μάριο Ηλιόπουλο.

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Ο Βιτάλις είχε και την πρώτη του επαφή με το γήπεδο της ΑΕΚ. Η Ένωση ανέβασε στο κανάλι της στο youtube την επίσκεψη του Ούγγρου μέσου στην Allwyn Arena, όπως και τη στιγμή που έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιό του.

Ο Βιτάλις είχε συνέχεια ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του.