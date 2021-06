Ένας ακόμη τραυματισμός υπήρξε στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπρούκλιν Νετς στους ημιτελικούς της Ανατολής του NBA, καθώς μετά τον Καϊρί Ίρβινγκ και ο Πατ Κόνατον αποχώρησε από το γήπεδο με πρόβλημα.

Ο φόργουορντ των “ελαφιών” δέχθηκε μία αγκωνιά στο πρόσωπο και έσκισε το φρύδι του, με αποτέλεσμα το πρόσωπό του να γεμίσει αίματα, σε μία… ανατριχιαστική εικόνα στο τρίτο δωδεκάλεπτο του αγώνα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στη φάση δεν υποδείχθηκε καν φάουλ, ενώ ο Κόνατον δέχθηκε τις περιποιήσεις των γιατρών και επέστρεψε στην τελευταία περίοδο στο παρκέ.

Pat Connaughton took an inadvertent shot to the eye from Joe Harris. pic.twitter.com/qfScbnCyvK