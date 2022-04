Το “κλίμα” στους Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται ότι είναι εξαιρετικό και μία νέα συνήθεια της ομάδας με πρωταγωνιστή τον Γκρέισον Άλεν, αποδεικνύει το γεγονός.

Ο νεαρός γκαρντ, στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα, κλήθηκε να καλύψει το κενό του Κρις Μίντλετον κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, με τους οπαδούς των “ταύρων” να τον αποδοκιμάζουν σε κάθε φάση, εξαιτίας ενός τραυματισμού του Άλεξ Καρούσο από τον ίδιο, στην κανονική διάρκεια του NBA.

Οι αποδοκιμασίες φαίνεται ότι λειτούργησαν όμως υπέρ του Άλεν, ο οποίος έκανε δύο τρομερά παιχνίδια στη σειρά και οδηγεί τους Μπακς προς τα ημιτελικά της Ανατολής. Οι συμπαίκτες του στον πάγκο λοιπόν, τον τρολάρουν πια σε κάθε μεγάλο σουτ, κάνοντας ότι τον γιουχάρουν από τον πάγκο.

The Bucks bench booing Grayson Allen because they know it brings out the best him is hilarious. https://t.co/OcsqWdzwSC