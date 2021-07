Ο Μπόμπι Πόρτις αποδείχθηκε ο καλύτερος 6ος παίκτης για τους Μιλγουόκι Μπακς στη φετινή σεζόν του NBA, την οποία και ολοκλήρωσε με μία εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό κόντρα στους Σανς, που χάρισε το πρωτάθλημα στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να… κεφαλαιοποιήσει όμως το δαχτυλίδι που κατέκτησε και θα αρνηθεί την οψιόν που έχει στο συμβόλαιό του με τους Μπακς. Ο Πόρτις θεωρεί ότι θα βρει πολύ περισσότερα από τα 3,8 εκατομμύρια δολάρια που προβλεπόταν στη συμφωνία των δύο πλευρών κι έτσι θα μείνει ελεύθερος για να διαπραγματευτεί ένα νέο καλύτερο συμβόλαιο.

Το κακό για την ομάδα του Μιλγουόκι είναι ότι το δικό της salary cup είναι σχεδόν γεμάτο με τα συμβόλαια των Αντετοκούνμπο, Μίντλεντον και Χόλιντεϊ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσφέρει πάνω από 5,9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Milwaukee Bucks F Bobby Portis is declining his $3.8M player option and will become a free agent, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.