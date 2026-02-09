Μιλγουόκι Μπακς: Ο Καμ Τόμας νέος συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σημαντική προσθήκη για τους Μιλγουόκι Μπακς! Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέκτησε ως ελεύθερο τον Καμ Τόμας, στην προσπάθεια που κάνει, να μπει στα φετινά playoffs του NBA (βρίσκεται στη 12η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 21-29).

Ο Καμ Τόμας είναι ένας ταλαντούχος σκόρερ ειδικά σε καταστάσεις απομόνωσης. Τα τελευταία τρία χρόνια μετρούσε κατά μέσο όρο 21,4 πόντους ανά αγώνα. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα αποδεσμεύτηκε από τους Μπρούκλιν Νετς, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια στην ομάδα, καθώς οι συζητήσεις για ανταλλαγή δεν κατέληξαν σε συμφωνία και πλέον θα φοράει τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο 24χρονος γκαρντ ταλαιπωρήθηκε από θλάση στον αριστερό δικέφαλο τη φετινή σεζόν, που τον άφησε εκτός για 20 αγώνες, ενώ σε 24 συμμετοχές μετρά 15,6 πόντους κατά μέσο όρο. Το περασμένο καλοκαίρι είχε υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ύψους 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νετς και το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι unrestricted free agent.

Free agent guard Cam Thomas has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks, his agent Tony Ronzone of Wasserman tells ESPN. Thomas, 24, averaged 21.4 points per game over the last three seasons with the Nets. pic.twitter.com/ki1SIWBG6G — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2026

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος να βοηθήσω πραγματικά και να προσφέρω σε μια νέα ομάδα”, δήλωσε μετά την αποδέσμευσή του, τονίζοντας ότι μπορεί να προσφέρει “ελίτ σκοράρισμα και καλό δημιουργικό παιχνίδι” από την περιφέρεια.