Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν το νέο προπονητή τους, Άντριαν Γκρίφιν και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο ρόστερ, με τους Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ο Μίντλετον αναμένεται να μην κάνει opt-in στο συμβόλαιό του, αναζητώντας μία πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία, η οποία μπορεί όμως να οδηγήσει τον Μπρουκ Λόπεζ στην έξοδο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο… διόσκουρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο προβλέπεται να πάρει max συμβόλαιο και έτσι να περιορίσει το μπάτζετ της ομάδας, για τον ελεύθερο Λόπεζ. Τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ αναφέρουν έτσι ότι η αποχώρηση του τελευταίου είναι πολύ πιθανή και οι Χιούστον Ρόκετς τον έχουν στο “στόχαστρό” τους για να ενισχύσουν με την εμπειρία του, τη νεανική τους ομάδα.

The Rockets plan to bring in three to four veterans this summer to surround their young core, @KellyIko writes.



