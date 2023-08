Η πρεμιέρα της νέας σεζόν στο NBA αργεί ακόμα, όμως έχει ήδη αρχίσει να διαρρέει το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων, με τους Μιλγουόκι Μπακς να ξεκινούν το πρωτάθλημα κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα υποδεχθούν στους Φιλαδέλφεια Σίξερς του περσινού MVP, Τζοέλ Εμπίντ, στο Fiserv Forum, στην αυλαία της σεζόν 2023-24 στο NBA.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 24 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει επίσης τα παιχνίδια Ντένβερ Νάγκετς – Λος Άντζελες Λέικερς και Φοίνιξ Σανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

The Sixers will open the NBA season @ the Bucks on October 26th pic.twitter.com/KrTvHxkiuS