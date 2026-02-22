Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς 94-122: Οι Καναδοί σταμάτησαν το σερί των «ελαφιών» στο NBA

Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες και πέντε στα τελευταία 6 παιχνίδια τους στο NBA, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 122-94 από τους Τορόντο Ράπτορς, έχοντας ξανά εκτός τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Περιμένοντας πλέον άμεσα την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορείας στο NBA, αλλά έχουν βρεθεί πια και πάλι, σε “τροχιά” πλέι οφ.

Οι Τορόντο Ράπτορς ήταν όμως σε άλλο… επίπεδο στο μεταξύ τους παιχνίδι Fiserv Forum και πήραν το διπλό, χάρη σε ένα εξαιρετικό ματς των Κουίκλι και Ίνγκραμ, που τελείωσαν την αναμέτρηση με 33 και 22 πόντους αντίστοιχα.

Για τους ηττημένους, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχε 21 πόντους και 10 ασίστ, με τον Ράιαν Ρόλινς να προσθέτει 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Επόμενο παιχνίδι για τους Μπακς, κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ.