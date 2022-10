Νέο πρόβλημα τραυματισμού στους Μιλγουόκι Μπακς λίγο πριν την πρεμιέρα του NBA, καθώς ο Πατ Κόνατον υπέστη θλάση και θα χρειαστεί να μείνει εκτός σχεδόν ένα μήνα.

Με τον τραυματισμό του Κόνατον μάλιστα (θα χάσει περίπου 9 ματς), οι Μιλγουόκι Μπακς χάνουν και τον αναπληρωματικό του Κρις Μίντλετον, ο οποίος είναι ήδη εκτός, με το δικό του τραυματισμό στο χέρι και δεν υπολογίζεται να αγωνιστεί στους πρώτους αγώνες της σεζόν.

Ο Τζόρνταν Νουόρα αναμένεται έτσι να έχει αυξημένο χρόνο συμμετοχής στο ξεκίνημα του NBA, δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους υπόλοιπους βασικούς της ομάδας.

