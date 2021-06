Ο Τζέιμς Χάρντεν τέθηκε οριστικά εκτός και για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Ανατολής στο NBA, ανάμεσα σε Μιλγουόκι Μπακς και Μπρούκλιν Νετς.

Ο “Μούσιας” τραυματίστηκε στην πρώτη φάση του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να ανακοινώνει ότι έχει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, το οποίο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί ούτε στο επόμενο ματς.

Από εκεί και πέρα θα περιμένουν την κατάσταση του ποδιού του για να δουν αν και πότε θα τον έχουν στη διάθεσή τους ξανά, καθώς η “μάχη” με την ομάδα του Αντετοκούνμπο βρίσκεται ακόμη στο 1-0 υπέρ των Νετς και απομένουν αρκετά παιχνίδια.

Brooklyn Nets Medical Update:



James Harden has been diagnosed with right hamstring tightness. He is listed as Out for Game 2 of the Eastern Conference Semifinals vs. Milwaukee. Further updates will be issued as appropriate.