Μίλος Πάντοβιτς: «Θέλω 4 πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό και συμμετοχή στο Champions League»

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε video με τις πρώτες δηλώσεις του Μίλος Πάντοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός δήλωσε, χαρακτηριστικά, ότι θέλει να κατακτήσει 4 πρωταθλήματα με τους «πράσινους», αλλά επιθυμεί και συμμετοχή στο Champions League.

Ο Μίλος Πάντοβιτς έδειξε με το καλημέρα τη δίψα του να κατακτήσεις τίτλους με τον Παναθηναϊκό, καθώς -όπως ανέφερε- ξέρει πως έχει έρθει σε μεγάλη ομάδα, με σπουδαίους στόχους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πάντοβιτς

Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σου όταν έμαθες το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού;

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι ήθελα να βρεθώ εδώ. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, συμφωνήσαμε, υπέγραψα σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος».

Τι σε έκανε να αποδεχθείς την πρόταση του Παναθηναϊκού;

«Ο σύλλογος έχει τις ίδιες φιλοδοξίες με εμένα. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι ήθελα να έρθω εδώ, να βελτιωθώ σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο από την προηγούμενη ομάδα. Ήθελα να πάρω το ρίσκο, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Τι γνωρίζεις για την ομάδα του Παναθηναϊκού;

«Γνωρίζω σχεδόν τα πάντα. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλους στόχους κάθε χρόνο, να κερδίζει το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο, να παίξει στο Champions League ή το Europa League. Γι’ αυτό ήρθα, για να βελτιωθώ και να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του».

Είναι η πρώτη σου φορά μακριά από την πατρίδα σου. Πιστεύεις ότι θα δυσκολευτείς να προσαρμοστείς;

«Νομίζω πως όχι. Βρίσκονται εδώ δύο Σέρβοι, ένας Κροάτης κι ένας Σλοβένος, οπότε για αυτό δεν θα είναι δύσκολο να προσαρμοστώ. Είμαι τυχερός που θα τους έχω μαζί μου».

Πώς θα περιέγραφες αγωνιστικά τον εαυτό σου;

«Μπορώ να παίξω όλες τις θέσεις της επίθεσης. Σαν επιτελικός, σέντερ φορ, κάποιες φορές σαν εξτρέμ. Μπορώ να υποσχεθώ στον κόσμο ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα».

Υπέγραψες συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Τι θα ήθελες να έχεις πετύχει στο τέλος του συμβολαίου σου;

«Ασφαλώς θα ήθελα να κερδίσουμε 4 Πρωταθλήματα και Κύπελλα, να παίξουμε στο Champions League, να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο, να βελτιωθώ, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και τον σύλλογο. Να βελτιωθώ τόσο εγώ, όσο και η ομάδα».