Μίλτος Τεντόγλου: «Δεν ξέρω τι έφταιξε»

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, μένοντας στην 6η θέση με καλύτερο άλμα στα 6.19μ.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισίου δεν μπόρεσε να βρει το μεγάλο άλμα που θα του χάριζε κάποιο μετάλλιο, με τον Μίλτο Τεντόγλου να μην έχει καλά πατήματα στη βαλβίδα.

“Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημα μου. Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές και ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω”, τόνισε ο Τεντόγλου μετά το τέλος του τελικού του μήκους.

“Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια. Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά. Το τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο το άλμα δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε”, συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωταθλητής.