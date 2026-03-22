Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου τερμάτισε έκτος στο μήκος του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου: Στην κορυφή ο Μπαλντέ

Ο Πορτογάλος έκανε την έκπληξη, αφήνοντας στη δεύτερη και την τρίτη θέση τους Φουρλάνι και Σαραμπογιούκοφ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να βρει ποτέ το καλό του πάτημα στη βαλβίδα και έμεινε στην έκτη θέση στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Δείτε το Live του αγώνα

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε να βγάλει ένα μεγάλο άλμα και με καλύτερη προσπάθεια στα 8.19μ. περιορίστηκε στην 6η θέση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με 8.09μ., ανέβηκε στα 8.15μ. στο δεύτερο άλμα, περιορίστηκε στα 8.06μ. στο τρίτο άλμα, ενώ δεν μπόρεσε να βελτιωθεί στο τέταρτο (8.00μ.) και πέμπτο (8.12μ.) άλμα του.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισίου είχε μία τελευταία ευκαιρία στο έκτο άλμα του, αλλά και πάλι δεν πάτησε καλά στη βαλβίδα και απλά βελτίωσε την επίδοση του στα 8.19μ.

Στη δεύτερη προσπάθεια ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ έκανε 8,31 μ. με 17 εκ. πάτημα πίσω από τη βαλβίδα και έδειξε να έχει τον έλεγχο. Ωστόσο ο Γκέρσον Μπάλντε (Πορτογαλία) είχε άλλη άποψη και με 8,46 μ. στην έκτη προσπάθεια κατέκτησε το πρώτο του σημαντικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Ματία Φουρλάνι παρότι έδειχνε επηρεασμένος από την ίωση κατάφερε να φτάσει στα 8,39 μ. και να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, ένα χρόνο από τη νίκη στη Ναντζίνγκ. Ο Σαραμπογιούκοβ προσπάθησε στα δύο τελευταία άλματα να κάνει την υπέρβαση, αλλά ήταν άκυρος και περιορίστηκε στην τρίτη θέση.

H εξάδα του τελικού

1.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.
2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.
3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.
4.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26
5.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.21μ.
6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.19μ.
7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
79
73
35
33
31
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo