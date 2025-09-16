Μίλτος Τεντόγλου: Για τη διεκδίκηση του 12ου χρυσού του μεταλλίου

Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρά τα όποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική εδώ και εβδομάδες, είναι έτοιμος να υπερασπιστεί αύριο (17.09.2025, 14:49, Newsit.gr , ΕΡΤ2) το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στη Βουδαπέστη, στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε κατακτήσει το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να «τελειώσει» τον αγώνα από τις πρώτες προσπάθειες. Αγωνίζεται πρώτος και, όπως έκανε και στον προκριματικό, θέλει από νωρίς να στείλει το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι –παρά τις ενοχλήσεις στο πόδι που πατάει– είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα προσπαθήσει να βρει το άλμα που θα του «ζευγαρώσει» τα χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου. Σε περίπτωση νίκης, θα έχει -τουλάχιστον- από δύο χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τεντόγλου θα μπει σε έναν τελικό με πρόβλημα τραυματισμού. Το 2021, στο Τορούν, έφτασε στη νίκη με… ένα άλμα και σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Το mentality του αθλητή είναι τέτοιο που του επιτρέπει να ξεπερνά τις δυσκολίες και να αποδίδει στα κρίσιμα σημεία. Αυτό έκανε στον προκριματικό και αυτό θα κάνει και στον τελικό.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει την κατοχή του 11 χρυσά μετάλλια – σε διοργανώσεις Α/Γ – από το 2018 μέχρι και σήμερα και 12 στο σύνολο, αφού το 2022 ήταν δεύτερο στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν.

Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο έχει ο Έλληνας αθλητής από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης με 8,46 μ., ενώ την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό πέτυχε ο τρίτος της προηγούμενης διοργάνωσης, Τζαμαικανός Γκέιλ με 8,28 και φετινό ρεκόρ 8,34 μέτρα. Ο Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) έχει κάνει φέτος 8,37 μ. και δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο, ενώ ο Σιμόν Εχάμερ έχει πετύχει 8,34 μ., σε υπερυψωμένο ωστόσο διάδρομο. Από τον τελικό απουσιάζει ο δεύτερος της προηγούμενης διοργάνωσης Γουέιν Πίνοκ, που δεν ταξίδεψε στο Τόκιο.

Στα 200 μ. η Εμμανουηλίδου

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ξεκινάει την προσπάθεια της στον προκριματικό των 200 μ. με απόλυτο στόχο να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ123. Στην τελευταία της κούρσα στην κατηγορία, η νεαρή σπρίντερ της Κατερίνας Αλεξοπούλου θέλει μια επίδοση κάτω από 22.84, που είναι το δικό της ρεκόρ. Οι τελευταίες της προπονήσεις έχουν πάει και η αθλήτρια έχει την αισιοδοξία που απαιτείται για να πετύχει το στόχο της. Η Εμμανουηλίδου θα τρέξει στον τρίτο διάδρομο της πρώτης προκριματικής σειρά και για να προκριθεί στον ημιτελικό χρειάζεται να είναι στις τρεις πρώτες ή στις έξι καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο των έξι σειρών

Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός

13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ

13:25 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 1η σειρά – 4ος διάδρομος

14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός

14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ

14:49 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου

15:03 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός

15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ