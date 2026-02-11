Μίλτος Τεντόγλου: Η ώρα και το κανάλι που θα δείξει τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή στο μίτινγκ του Βελιγραδίου

Ο Μίλτος Τεντόγλου δίνει ακόμα έναν αγώνα για τη χειμερινή του προετοιμασία και αυτή τη φορά στο Βελιγράδι θα προσπαθήσει να κάνει νέο φετινό ρεκόρ.

Το μίτινγκ του Βελιγραδίου που συμμετέχει ο Μίλτος Τεντόγλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα (11/02/26) στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 7.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς έχει φετινό ρεκόρ στα 8.25μ. από την ημερίδα της Παιανίας και όσο προχωράει η προετοιμασία του πιθανότατα θα παρουσιάσει στους θαυμαστές του όλο και καλύτερα άλματα, όπως συνηθίζει.

Ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2026 στο Τορούν, στο στάδιο όπου το 2021 είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Στο Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει τον Βόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, όπου πριν λίγα 24ωρα «πέταξε» στα 8.39μ. στο μίτινγκ του Μέτς.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη θα κάνει τον τέταρτο αγώνα της στη σεζόν στα 60 μ. στο μίτινγκ του Βελιγραδίου. Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη έχει τρέξει φέτος την απόσταση σε 7.25 στο κλειστό της Παιανίας, επίδοση που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει στην πρωτεύουσα της Σερβίας.