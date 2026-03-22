Μίλτος Τεντόγλου: Live ο τελικός του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης φιλοδοξεί να επιστρέψει στο βάθρο μετά από διάλλειμα ενός χρόνου
Παρακολουθήστε live τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή, Μίλτου Τεντόγλου. Μεγάλος ο ανταγωνισμός για τον χρυσό Ολυμπιονίκη, ο οποίος ήρθε στην Πολωνία με την τέταρτη καλύτερη επίδοση και έχει βασικούς ανταγωνιστές τους Σαραμπογιούκοφ και Φουρλάνι.

20:15 | 22.03.2026
Η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου
20:15 | 22.03.2026
Ο Αυστραλός Άντκοκ έκανε μόλις 7.89
20:14 | 22.03.2026
Ξεκινάει ο Φουρλάνι

8.16 έκανε ο Ιταλός

20:13 | 22.03.2026

Στον τελικό του μήκους, πέρα από τον νικητή του 2022 και 2024, Μίλτο Τεντόγλου, και τον νικητή του 2025, Ματία Φουρλάνι, μετέχουν ακόμη ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης Λίαμ Άντιοκ (Αυστραλία), ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 στη Ντόχα Τάτζεϊ Γκέιλ και ο χάλκινος στο παγκόσμιο κλειστού της Γλασκώβης, Κάρι ΜακΛάουντ (Τζαμάικα)

20:12 | 22.03.2026
 Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ κατεβαίνει με την κορυφαία επίδοση

Ο 22χρονος Βούλγαρος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, ωστόσο αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδρασή του υπό την πίεση του φαβορί

20:11 | 22.03.2026
Ο Ματία Φουρλάνι είναι ο νικητής τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού στο Τόκιο όσο και του κλειστού στη Ναντζίνγκ και με 8,39 μ.

Πρόκειται για τον άλτη με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση

20:11 | 22.03.2026
Ο Τεντόγλου από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 13 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις εκ των οποίων τα 12 χρυσά και το ένα ασημένιο
20:11 | 22.03.2026
Παρουσιάζονται οι αθλητές

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται τρίτος μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ σε έναν τελικό όπου όλοι οι άλτες θα κάνουν τρία άλματα, οι οκτώ θα συνεχίσουν για τέσσερα άλματα και οι έξι για όλες τις προσπάθειες

20:11 | 22.03.2026

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έχει κάνει την καλύτερη χειμερινή σεζόν με τέσσερις αγώνες πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο (8,25 μ.) της καριέρας του

20:10 | 22.03.2026
Ο Τεντόγλου έχει κάνει φέτος 8,27 μ., που είναι η τέταρτη επίδοση ανάμεσα στους 17 άλτες που θα πάρουν μέρος στον τελικό του μήκους

Ο 28χρονος είναι στην κατάσταση που του επιτρέπει να ψάξει το άλμα που θα του δώσει θέση στο βάθρο και γιατί όχι στο υψηλότερο σκαλί.

20:09 | 22.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
97
78
69
34
