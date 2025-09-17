Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: Live ο τελικός του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Ώρα μεταλλίου για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα προσπαθήσει να κάνει το back-to-back σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου
Ο Μίλτος Τεντόγλου
Ο Μίλτος Τεντόγλου (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τέσσερα χρόνια από την επιβλητική εμφάνιση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο Τόκιο, με στόχο την πρωτιά στον τελικό του μήκους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου. Χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους και  διεκδικεί το 12ο του χρυσό μετάλλιο και το… repeat στη διοργάνωση.

15:09 | 17.09.2025

Επόμενος θα πηδήξει ο Φουρλάνι

15:09 | 17.09.2025

Πονάει πολύ είπε ο Έλληνας αθλητής, προς τον Πομάσκι

15:09 | 17.09.2025

Νιώθει έντονη ενόχληση

15:08 | 17.09.2025

Την έβγαλε άκυρη τη δεύτερη

15:08 | 17.09.2025

Δεύτερη προσπάθεια από Τεντόγλου

15:07 | 17.09.2025

Στο τέλος των πρώτων προσπαθειών του τελικού ο Τεντόγλου είναι 5ος

15:07 | 17.09.2025

Άκυρος ο Λεσκάι

15:07 | 17.09.2025

Έτσι θα ολοκληρωθούν οι πρώτες προσπάθειες των αθλητών στον τελικό

15:06 | 17.09.2025

Η σειρά του άλλου Ισπανού, Λέστερ Λεσκάι

15:04 | 17.09.2025

7,76μ. πήδηξε ο Ισπανός

15:03 | 17.09.2025

Ο Ισπανός Χάιμε Γκουέρα θα περιμένει την ολοκλήρωση του ημιτελικού των 400 μ. με εμπόδια γυναικών

15:01 | 17.09.2025

Αυτή τη στιγή, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει όλοι οι αθλητές την πρώτη τους προσπάθεια, ο Τεντόγλου είναι 5ος

15:00 | 17.09.2025

Ο Αμερικανός Ιζαακ Γκιμς έκανε άλμα στα 7.77μ.

14:59 | 17.09.2025

Ο Κινέζος Μίνγκουν Ζανγκ έκανε άκυρη

14:58 | 17.09.2025

Ο Σαραμπογιούκοφ πήδηξε 7.88μ.και άφησε τέταρτο τον Μίλτο

14:57 | 17.09.2025

Το φοβερό άλμα του Γκέιλ

14:56 | 17.09.2025

Στα 7,95μ. ο Εχάμερ, περνά 2ος

14:53 | 17.09.2025

Το πρώτο άλμα του Τεντόγλου

14:52 | 17.09.2025

Άκυρος ο Ιταλός

14:51 | 17.09.2025

Η σειρά του Φουρλάνι

14:50 | 17.09.2025

8.33 ο Γκέιλ στην πρώτη του προσπάθεια - Μεγάλο άλμα

14:50 | 17.09.2025

7,83 το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου

14:50 | 17.09.2025

Δεν το ακύρωσε τελικά

14:49 | 17.09.2025

Δεν είναι καλό το πρώτο του άλμα, το έβγαλε μάλιστα άκυρο

14:48 | 17.09.2025

Έτοιμο για την πρώτη του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου

14:47 | 17.09.2025

Τη 12άδα συμπλήρωσαν ο Ισπανός Χάιμε Γκέρα (8,13μ.), Σουηδός Τομπίας Μόντλερ (8,11μ.), ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8,10μ.), ο Κινέζος Γιουχάο Σι (8,08μ.), ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι (8,07μ.), ο Αμερικανός Αϊζακ Γκράιμς (8,04μ.), ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ (7,99μ.) και ο Κινέζος Μινγκούν Ζανγκ (7,98μ.)

14:47 | 17.09.2025

Το όριο πρόκρισης πέτυχαν επίσης ο -κουβανικής καταγωγής- Ισπανός Λέστερ Λεσκάι με 8,21μ. και ο Τζαμαϊκανός Νικαόλι Γουίλιαμς, που έκανε ακριβώς 8,15μ. 

14:47 | 17.09.2025

Την κορυφαία επίδοση του προκριματικού πέτυχε (στην τρίτη προσπάθειά του) ο Τζαμαϊκανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Ντόχα, Τατζέι Γκέιλ, με 8,28μ.

14:46 | 17.09.2025

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των αθλητών - Πρώτος, εμφαίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου

14:46 | 17.09.2025

Εάν δεν αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό

14:45 | 17.09.2025

14:49 θα ξεκινήσει ο τελικός του μήκους

14:45 | 17.09.2025

Αγωνίζεται πρώτος και, όπως έκανε και στον προκριματικό, θέλει από νωρίς να στείλει το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του

14:44 | 17.09.2025

Παρά τις ενοχλήσεις που έχει στο πόδι που πατάει, ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να “τελειώσει” τον αγώνα από τις πρώτες προσπάθειες

14:43 | 17.09.2025

Η προσπάθεια που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό του μήκους

14:43 | 17.09.2025

Ένα μετάλλιο που θα είναι το 27ο της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και θα ακολουθήσει αυτό του Εμμανουήλ Καραλή (το 2022 ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν)

14:42 | 17.09.2025

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι -με φετινό ατομικό ρεκόρ τα 8,46μ- θα κληθεί να διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό (έχει 11 από το 2018 μέχρι σήμερα)

14:41 | 17.09.2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους. Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους έκανε προσπάθεια στα 8,17μ. έπιασε το όριο πρόκρισης (8,15μ.), με πάτημα στα 12.6 εκ. μακριά από τη βαλβίδα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα

14:41 | 17.09.2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρά τα όποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική εδώ και εβδομάδες, είναι έτοιμος να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε κατακτήσει το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο — και το είχε κάνει με εντυπωσιακό τρόπο

14:41 | 17.09.2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου, είναι το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος και συμμετέχει στον τελικό

14:41 | 17.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο

14:38 | 17.09.2025
Καλό μεσημέρι από το Newsit.gr
Αθλητικά
