Μίλτος Τεντόγλου: Live ο τελικός του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Ώρα μεταλλίου για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη

Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρά τα όποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική εδώ και εβδομάδες, είναι έτοιμος να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε κατακτήσει το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο — και το είχε κάνει με εντυπωσιακό τρόπο