Μίλτος Τεντόγλου: Σε ΕΡΤ2 και ERT Sports ο τελικός του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Σε ξεχωριστό κανάλι της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου
Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο Μίλτος Τεντόγλου θα ριχτεί στη μάχη του τελικού του μήκους το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9/2025).

Η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της 5ης μέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου από την ΕΡΤ2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι ERT Sports από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertflix, για να καλύψει όλα τα άλματα του τελικού.

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.

