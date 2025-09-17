Μίλτος Τεντόγλου: Θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Η ώρα του τελικού και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Τέσσερα χρόνια από την επιβλητική εμφάνιση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο Τόκιο, με στόχο την πρωτιά στον τελικό του μήκους, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να περάσει τον προκριματικό του μήκους. Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους έκανε προσπάθεια στα 8,17μ. έπιασε το όριο πρόκρισης (8,15μ.), με πάτημα στα 12.6 εκ. μακριά από τη βαλβίδα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανανέωσε έτσι το ραντεβού του για τον τελικό της Τετάρτης (17.09.2025, 14:49), όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη (είχε πάρει το χρυσό με άλμα στα 8:51μ).

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι -με φετινό ατομικό ρεκόρ τα 8,46μ- θα κληθεί να διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό (έχει 11 από το 2018 μέχρι σήμερα). Ένα μετάλλιο που θα είναι το 27ο της Ελλάδας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και θα ακολουθήσει αυτό του Εμμανουήλ Καραλή (το 2022 ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν).

Παρά τις ενοχλήσεις που έχει στο πόδι που πατάει, ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να “τελειώσει” τον αγώνα από τις πρώτες προσπάθειες. Αγωνίζεται πρώτος και, όπως έκανε και στον προκριματικό, θέλει από νωρίς να στείλει το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του.

Την κορυφαία επίδοση του προκριματικού πέτυχε (στην τρίτη προσπάθειά του) ο Τζαμαϊκανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Ντόχα, Τατζέι Γκέιλ, με 8,28μ. Το όριο πρόκρισης πέτυχαν επίσης ο -κουβανικής καταγωγής- Ισπανός Λέστερ Λεσκάι με 8,21μ. και ο Τζαμαϊκανός Νικαόλι Γουίλιαμς, που έκανε ακριβώς 8,15μ. Τη 12άδα συμπλήρωσαν ο Ισπανός Χάιμε Γκέρα (8,13μ.), Σουηδός Τομπίας Μόντλερ (8,11μ.), ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (8,10μ.), ο Κινέζος Γιουχάο Σι (8,08μ.), ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι (8,07μ.), ο Αμερικανός Αϊζακ Γκράιμς (8,04μ.), ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ (7,99μ.) και ο Κινέζος Μινγκούν Ζανγκ (7,98μ.).

Αντίθετα, αποκλείστηκαν οι Αμερικανοί Ουίλιαμ Ουίλιαμς και Τζερεμάια Ντέιβις, ο Αυστραλός Λίαμ Άντκοκ (με 8,34μ. φέτος), καθώς και ο Τζαμαϊκανός Κάρεϊ ΜακΛίοντ (8,33μ. φέτος).

Η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της 5ης μέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου από την ΕΡΤ2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι ERT Sports από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertflix, για να καλύψει όλα τα άλματα του τελικού με τη συμμετοχή, του Έλληνα δις Ολυμπιονίκη.

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.