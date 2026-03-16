Αθλητικά

Μήνυμα Γκουαρντιόλα προς τους παίκτες της Σίτι: «Όποιος δεν πιστεύει στην ανατροπή με την Ρεάλ, μένει σπίτι του»

Ο τεχνικός της Σίτι θέλει να δει τους παίκτες του να “παλεύουν” για την ανατροπή του 3-0 του “Μπερναμπέου”
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Matthew Childs

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε με 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Μπερναμπέου” για τους “16” του Champions League και το βράδυ της Τρίτης (6.03.2026) θα κληθεί να παλέψει για μια μεγάλη ανατροπή. Παρά τη δύσκολη θέση της ομάδας του, ο Πεπ Γκουαρντιόλα δείχνει να το πιστεύει στην πρόκριση των “πολιτών”.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πιστεύει στην ανατροπή των… δεδομένων μέσα στο “Έτιχαντ”, παρόλα αυτά προειδοποιεί τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι πως όποιος δεν πιστεύει στην πρόκριση -στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης- να μην κατέβει στον αγωνιστικό χώρο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του.

“Αν οι παίκτες μου δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση εναντίον της Ρεάλ, είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι ενήλικες. Έχουν καλό μισθό. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι μορφωμένοι. Αν δεν πιστεύουν σε αυτό στο Champions League, ας πάνε σπίτι, ας μείνουν σπίτι.

Πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε;”, τόνισε ο προπονητής των “πολιτών”, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, παραμονές του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
49
38
38
33
Newsit logo
Newsit logo