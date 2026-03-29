Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Ρουμανίας

Η οικογένεια Λουτσέσκου και η εθνική ομάδα της Ρουμανίας έζησαν για ακόμα μία φορά φέτος στιγμές αγωνίας, καθώς ο προπονητής, Μιρτσέα Λουτσέσκου, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης το πρωί της Κυριακής (29/3).

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αισθάνθηκε αδιαθεσία μέσα στη χρονιά, με τον 80χρονο Ρουμάνο προπονητή να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή αυτή τη στιγμή», διαβεβαίωσε η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

“Ο Λουτσέσκου αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνεδρίας που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία”, ανέφεραν οι Ρουμάνοι.

«Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για διεξοδικές εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση», προσθέτουν.

Είναι πλέον απίθανο ο 80χρονος προπονητής να ταξιδέψει στη Σλοβακία, όπου η εθνική ομάδα θα δώσει φιλικό αγώνα την Τρίτη (31/3). Μάλιστα, ενδέχεται να είναι ο τελευταίος αγώνας της θητείας του πολύπειρου προπονητή, καθώς όπως έχει πει και ο ίδιος αναμένεται να αποσυρθεί από τους πάγκους.