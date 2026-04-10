Μιρτσέα Λουτσέσκου: Με επικεφαλής τον Νίκο Σαββίδη η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ στην κηδεία του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου

Στο τελευταίο “αντίο” του Μιρτσέα Λουτσέσκου και στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου στέκεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στέλνοντας στο Βουκουρέστι τετραμελή αντιπροσωπεία, στην κηδεία του θρυλικού Ρουμάνου προπονητή.

Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Νίκος, ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Μαζί του, στο Βουκουρέστι βρέθηκαν η CEO του “δικεφάλου” Μαρία Γκοντσαρόβα, αλλά και οι Αντελίνο Βιεϊρίνια (σύμβουλος ποδοσφαίρου), Παντελής Κωνσταντινίδης (βοηθός προπονητή) και Χρήστος Καρυπίδης (τεχνικός διευθυντής).

Μετά και την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος στη εθνικό στάδιο (Arena National), το φέρετρο με τη σορό του Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε τη Μεγάλη Παρασκευής(10.04.2026) στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου (Sfântul Elefterie) στο Βουκουρέστι, όπου τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία, με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Ρουμανίας “Digi24” λίγο μετά τις 12:00, η πομπή θα αναχωρήσει για το νεκροταφείο Bellu, για την τελετή της ταφής. Θα προηγηθούν στρατιωτικές τιμές, σε αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, η πρόσβαση του κοινού θα είναι και εκεί περιορισμένη.