Μιρτσέα Λουτσέσκου: Ο εμβληματικός προπονητής και «αρχιτέκτονας» της σπουδαίας Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και στέρησε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από μία εμβληματική προσωπικότητα που κατέκτησε 10άδες τίτλους σε μία τεράστια καριέρα ως παίκτης και κυρίως, ως προπονητής.

Μπορεί στην Ελλάδα να γνωρίζουμε καλύτερα τον Ραζβάν Λουτσέσκου, εξαιτίας της ανεπανάληπτης καριέρας του στον ΠΑΟΚ, όμως ο πατέρας του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, υπήρξε ακόμη μεγαλύτερος προπονητής με σπουδαία πορεία σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Γεννημένος στις 29 Ιουλίου 1945 στο Βουκουρέστι, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ξεχώρισε ως ποδοσφαιριστής της Ντιναμό Βουκουρεστίου και έφθασε να γίνει αρχηγός της εθνικής Ρουμανίας που συμμετείχε στο Μουντιάλ του 1970.

Η καριέρα του ως προπονητής όμως, ήταν ακόμη καλύτερη, μετατρέποντάς τον σε έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στον κόσμο, καθώς κατέκτησε 35 τίτλους με τις ομάδες του σε Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Τα πρώτα «βήματα» και τα πρωταθλήματα Τουρκίας

Το ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας έγινε στην πατρίδα του, τη Ρουμανία, όπου και επέστρεψε στην Ντιναμό Βουκουρεστίου μετά την παρουσία του στην ομάδα ως ποδοσφαιριστής και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1990, αλλά και σε δύο Κύπελλα Ρουμανίας.

Ακολούθησε η Ιταλία, με την Πίζα και την Μπρέσια, στην οποία ήταν προπονητής του σπουδαίου Ρομπέρτο Μπάτζιο, ενώ η συνέχεια τον βρήκε στη Γαλατάσαραϊ, με την οποία πέτυχε μεγάλες νίκες στο Champions League και κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας το 2002. Μετά από μία διετία στην “Τσιμ Μπομ” όμως, δεν δίστασε να κάνει το… βήμα προς την Μπεσίκτας, για να φθάσει και με αυτή στην… πηγή.

Εφαρμόζοντας ένα ιδιαίτερα επιθετικό και θεαματικό ποδόσφαιρο, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κατέκτησε ξανά το πρωτάθλημα Τουρκίας το 2003 και εδραιώθηκε στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ένας από τους καλύτερους προπονητές.

Ο «στρατηγός» της σπουδαίας Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δημιούργησε μία από τις κορυφαίες ομάδες του ουκρανικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία και έφερε ο ίδιος στο “παλκοσένικο” των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, πριν περάσει και από τον πάγκο των Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Ντιναμό Κιέβου.

Στο Ντόνετσκ, ο Ρουμάνος τεχνικός πέρασε το μεγαλύτερο και καλύτερο μέρος της καριέρας του, αφού δημιούργησε από τις βάσεις την ομάδα που “σάρωσε” τα πάντα από το 2004 έως το 2026 που έμεινε στη θέση του προπονητή της. Μετέτρεψε τη Σαχτάρ σε ευρωπαϊκή υπερ-δύναμη, κατακτώντας πολλαπλά πρωταθλήματα Ουκρανίας (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) και το Κύπελλο UEFA του 2009.

Ξεχώρισε και εκεί για το επιθετικό στυλ παιχνιδιού του, αλλά και για την ανάδειξη Βραζιλιάνων ταλέντων, με πλήθος σπουδαίων ποδοσφαιριστών να βγαίνουν από τα… χέρια του.

Τελευταίος συλλογικός σταθμός του ήταν η Ντιναμό Κιέβου την περίοδο 2020-23, με την οποία κατέκτησε επίσης τίτλους, αφού την οδήγησε στο Σούπερ Καπ του 2020 και το νταμπλ του 2021.

Έμβλημα του ρουμανικού ποδοσφαίρου

Σημαντική ήταν η παρουσία του Μιρτσέα Λουτσέσκου και ως προπονητή στην εθνική Ρουμανίας, με την οποία διακρίθηκε τόσο ως παίκτης, όσο και σαν προπονητής. Αγωνιζόμενος ως εξτρέμ, ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε 64 συμμετοχές και 9 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Βρέθηκε μάλιστα μαζί της και στο Μεξικό για το Μουντιάλ του 1970, το οποίο και αποτέλεσε ορόσημο για την ποδοσφαιρική του καριέρα με την εθνική Ρουμανίας.

Ως προπονητής, ανέλαβε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας το 1981 και έμεινε στον πάγκο της ως το 1986, ανανεώνοντας το ρόστερ της και οδηγώντας τη νέα γενιά των Ρουμάνων ποδοσφαιριστών, μέχρι το Euro 1984, όπου όμως “έπεσε” σε όμιλο… θανάτου με Ισπανία, Πορτογαλία και Δυτική Γερμανία, μένοντας στην τελευταία θέση.

Πέρασε ξανά από το πόστο το 2024 για να εμπνεύσει ξανά την εθνική Ρουμανίας, αλλά τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει το έργο του.