Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα τη Μεγάλη Παρασκευή η σορός του, στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου

Ο χώρος του ποδοσφαίρου θρηνεί από το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (07.06.2026) για το χαμό του κορυφαίου Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από δεκαήμερη “μάχη” που έδινε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, έχοντας υποστεί καρδιακό επεισόδιο.

Μια ημέρα μετά, τα ΜΜΕ της Ρουμανίας έρχονται να δώσουν λεπτομέρειες για την κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αναφέροντας πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο 10 Απριλίου.

Όπως μάλιστα γίνεται γνωστό, τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.3036) η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο εθνικό στάδιο της Ρουμανίας, τη “Nationala Arena”, για μια ημέρα, εκεί που θα μπορέσουν οι Ρουμάνοι να αποχαιρετήσουν τον κορυφαίο προπονητή της χώρας.

Την επόμενη ημέρα το πρωί, στον ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου έχει προγραμματισθεί η εξόδιος ακολουθία του, ενώ η ταφή του θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπέλου εκεί που βρίσκονται οι σοροί και άλλων μεγάλων προσωπικοτήτων της χώρας.

Στην ταφή του θα είναι άτομα μόνο του στενού κύκλου της οικογένειας του Ρουμάνου τεχνικού. Όπως αναφέρουν τα ρουμανικά ΜΜΕ ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει επιλέξει το μέρος της ταφής του, εδώ και δέκα χρόνια