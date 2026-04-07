Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο θρυλικός Ρουμάνος προπονητής

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας στο πένθος και την οικογένεια του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μετά από καρδιακή προσβολή και επιπλοκές κατά την παρουσία του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου άφησε την τελευταία του πνοή και προκάλεσε θλίψη στην ποδοσφαιρική κοινότητα, αλλά και σε ολόκληρη τη Ρουμανία.

Έχοντας μία μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, κατά την οποία υπήρξε και αρχηγός της εθνικής Ρουμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, ακολούθησε στη συνέχεια μία ακόμη πιο ιστορική προπονητική πορεία, με 35 τίτλους και μεγάλες επιτυχίες σε Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία, η οποία και τον μετέτρεψε σε εμβληματική μορφή του αθλήματος.

Η ενημέρωση από το νοσοκομείο

«Σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 20:30, διαπιστώθηκε ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές και ποδοσφαιριστές του ρουμανικού ποδοσφαίρου, καθώς και ο πρώτος που οδήγησε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 1984».

Ποιος ήταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν σημαντικός ποδοσφαιριστής στη Ρουμανία, όπου και κατέκτησε τίτλους με τη Ντιναμό Βουκουρεστίου και έγινε διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, “μετρώντας” 64 συμμετοχές και 9 γκολ.

Μετά την πορεία του ως ποδοσφαιριστής έγινε προπονητής και “εκτόξευσε” τη φήμη του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα Ρουμανίας με την Ντιναμό Βουκουρεστίου, αλλά και πρωταθλήματα στην Τουρκία και την Ουκρανία.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν μάλιστα ο αρχιτέκτονας της σπουδαίας Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία και “σάρωσε” τα πάντα στην Ουκρανία, αλλά έφθασε και μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.