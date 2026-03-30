Μιρτσέα Λουτσέσκου: Θα τοποθετηθεί απινιδωτής στην καρδιά του Ρουμάνου τεχνικού

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε λιποθυμικό επεισόδιο στην προπόνηση της Εθνικής Ρουμανίας ενόψει του φιλικού με τη Σλοβακία (31/03/26) και θα του τοποθετηθεί απινιδωτής για να αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι.

Η στεφανιογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν έδειξε ότι ο Ρουμάνος υπέστη κάποιο έμφραγμα στο επεισόδιο στην προπόνηση της Ρουμανίας, όμως την Τρίτη (31/03/26) θα υποβληθεί σε επέμβαση εμφύτευσης απινιδωτή, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ανακοπής.

Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως είναι λογικό δεν θα βρεθεί στο φιλικό της Ρουμανίας και είναι άγνωστο αν θα επιστρέψει στους πάγκους μετά τη νέα περιπέτεια υγείας που πέρασε.