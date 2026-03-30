Αθλητικά

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Θα τοποθετηθεί απινιδωτής στην καρδιά του Ρουμάνου τεχνικού

Οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εμφύτευση απινιδωτή εξαιτίας των αρρυθμιών του Ρουμάνου τεχνικού
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου σε παιχνίδι της Εθνικής Ρουμανίας/ EPA

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε λιποθυμικό επεισόδιο στην προπόνηση της Εθνικής Ρουμανίας ενόψει του φιλικού με τη Σλοβακία (31/03/26) και θα του τοποθετηθεί απινιδωτής για να αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι.

Η στεφανιογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν έδειξε ότι ο Ρουμάνος υπέστη κάποιο έμφραγμα στο επεισόδιο στην προπόνηση της Ρουμανίας, όμως την Τρίτη (31/03/26) θα υποβληθεί σε επέμβαση εμφύτευσης απινιδωτή, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ανακοπής.

Ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως είναι λογικό δεν θα βρεθεί στο φιλικό της Ρουμανίας και είναι άγνωστο αν θα επιστρέψει στους πάγκους μετά τη νέα περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
59
49
46
33
33
Newsit logo
Newsit logo