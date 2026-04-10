Μιρτσέα Λουτσέσκου: Βουβός πόνος για Ραζβάν Λουτσέσκου, το τελευταίο «αντίο» στον θρυλικό προπονητή της Ρουμανίας

Εκατοντάδες κόσμου στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Μέσα σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τους δρόμους γύρω από τον Άγιο Ελευθέριο του Βουκουρεστίου -όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία- να είναι γεμάτοι από κόσμο.

Το φέρετρο με τη σορό του πατέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν καλυμμένο με τη σημαία της Ρουμανίας, με την ταφή να πραγματοποιείται με στρατιωτικές τιμές και το άγημα που βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία να περπατάει σε ροδοπέταλα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν συνέχεια στο πλευρό της μητέρας του -και χήρας πλέον του Μιρτσέα Λουτσέσκου- ανέκφραστος, αλλά με φανερό τον βουβό πόνο μέσα του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση, στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους. Σπουδαίες προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου, όπως ο θρυλικός Γκεόργκε Χάτζι, αλλά και ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, τίμησε τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής και της ταφής τους Μιρτσέα Λουτσέσκου, η αποστολή του ΠΑΟΚ προγραμματίστηκε να επιστρέψει αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη.

