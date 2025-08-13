Μητέρα αθλητή του χόκεϊ επί πάγου έκανε «ντου» σε αγώνα για να διαμαρτυρηθεί

Μία μητέρα παίκτη του χόκεϊ επί πάγου στην Τσεχία, κατάφερε να γίνει viral, αφού εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο για να υπερασπιστεί τον γιο της, διαμαρτυρόμενη στους διαιτητές της αναμέτρησης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν λίγες ημέρες, στον αγώνα χόκεϊ επί πάγου νέων, των Ice Mammoth και των United Selects στην Τσεχία, με τη μητέρα να κάνει έξαλλη… ντου στο γήπεδο, για να διαμαρτυρηθεί για μία απόφαση των διαιτητών ενάντια στον γιο της.

Χρειάστηκε μάλιστα να τη… σύρουν πάνω στον πάγο για να τη βγάλουν εκτός αγωνιστικού χώρου, με την ίδια να εισβάλλει όμως ξανά στη συνέχεια, βρίζοντας τους διαιτητές του ματς.

Hockey moms are so back pic.twitter.com/9MBAuv97l0 — Rob Gucci (@heatdaddy69420) August 8, 2025

Το video δεν άργησε έτσι να γίνει viral στα social media.